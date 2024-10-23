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Россияне на фоне идеи сократить количество парковок ответили, где оставляют авто

«КП»: 72% россиян оставляют машины на парковках у дома

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Depositphotos

Большинство (72%) россиян оставляют автомобили на парковках возле своего дома, поэтому не готовы к ограничению мест для стоянки, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,3 тыс. человек.

Они отметили, что уже сейчас возле их домов наблюдается нехватка машиномест. По их мнению, в случае сокращения числа парковок в городах нарушителей и аварийных ситуаций станет больше.

«Какая-то антиобщественная инициатива. Сокращение парковочных мест приведет к парковкам на любом свободном кусочке земли, будь то газон или тротуар. Ну, и про проезд спецтранспорта (скорая, пожарная, мусоросборочная) можно будет однозначно забыть. Ну, не хватает на всех даже платных парковок, зачем усугублять?», — сказала участница опроса.

Еще 11% опрошенных ответили, что они оставляют машину в своем гараже, 6% — где придется, потому что рядом с домом или работой не всегда есть свободные парковочные места, 5% — на платной парковке. Чуть меньше, 3% респондентов оставляют личный транспорт на подземной парковке. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

Накануне сообщалось, что в России к 2026 году намерены сократить количество парковок около жилых домов. Об этом сообщает газета «Известия». Для управления парковками планируют создать цифровой реестр парковочных мест, который будет взаимодействовать с другими базами данных.

Ранее эксперт оценил последствия резкого сокращения количества парковок во дворах.

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