Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший сотрудник ЦРУ рассказал, что его поразило в Москве и Петербурге

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил комфортный уровень жизни в Москве и Петербурге

close
Vladimir Baranov/Global Look Press

В Москве и Санкт-Петербурге сохраняется высокий комфортный уровень жизни. Об этом бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, делясь своими впечатлениями от поездки в Россию.

Он заявил, что посетил российскую столицу дважды за последние 12 месяцев. А в Петербурге за этот период Джонсон был один раз. В этих городах живут улыбчивые и счастливые люди, сказал экс-сотрудник ЦРУ.

Он обратил внимание, что магазины в этих городах заполнены различными товарами, и нет никакого дефицита. Джонсон также отметил, что на улицах чисто и безопасно.

«Здесь приветствуют семьи, радуются появлению детей», — подчеркнул он.

Бывший аналитик ЦРУ добавил, что местные новостные программы не пестрят сообщениями о преступлениях.

В августе министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия входит в список стран с высоким уровнем доходов населения.

Он также отметил, что российская экономика продолжает расти вопреки внешним ограничениям благодаря крепкому финансовому щиту.

Ранее на Западе признали, что санкции против РФ провалились и в будущем могут нанести ущерб Евросоюзу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами