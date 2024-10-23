В Москве и Санкт-Петербурге сохраняется высокий комфортный уровень жизни. Об этом бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, делясь своими впечатлениями от поездки в Россию.

Он заявил, что посетил российскую столицу дважды за последние 12 месяцев. А в Петербурге за этот период Джонсон был один раз. В этих городах живут улыбчивые и счастливые люди, сказал экс-сотрудник ЦРУ.

Он обратил внимание, что магазины в этих городах заполнены различными товарами, и нет никакого дефицита. Джонсон также отметил, что на улицах чисто и безопасно.

«Здесь приветствуют семьи, радуются появлению детей», — подчеркнул он.

Бывший аналитик ЦРУ добавил, что местные новостные программы не пестрят сообщениями о преступлениях.

В августе министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия входит в список стран с высоким уровнем доходов населения.

Он также отметил, что российская экономика продолжает расти вопреки внешним ограничениям благодаря крепкому финансовому щиту.

Ранее на Западе признали, что санкции против РФ провалились и в будущем могут нанести ущерб Евросоюзу.