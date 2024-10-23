Тела погибших в Узбекистане россиян отправят на родину после экспертизы

Тела российской журналистки Инессы Паперной и ее спутника, которые погибли в гостинице Ташкента, отправят в РФ после окончания судебной экспертизы. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов в беседе с ТАСС.

«Тела журналистки и ее спутника будут отправлены в Москву после того, как судебная экспертиза закончит все свои процедуры», — отметил он.

Накануне Telegram-канал Baza отмечал, что Паперная 19 октября приехала в Узбекистан в отпуск и заселилась со спутником в «Караман палас», но вечером 20 октября их нашли мертвыми в номере.

По предварительной версии местных правоохранительных органов, Паперная и ее спутник погибли из-за отравления так называемым болотным газом, который проник в номер через вентиляцию от бассейна — его чистили недавно с использованием химикатов.

В августе в Турции погибла 48-летняя москвичка Наталья Сомова, которая 11 августа приехала в Мармарис в отпуск. С 16 августа женщина не выходила на связь, после чего ее родственники забили тревогу. Правоохранители выяснили, что россиянка 17 августа отправилась на прогулку по Карийской тропе и не вернулась. Поисковая операция продолжалась почти две недели. 31 августа спасатели обнаружили на пешеходном маршруте сначала телефон, а потом и тело Сомовой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее турист из России умер на курорте в Турции.