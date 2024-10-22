В аэропорту Екатеринбурга произошло ЧП

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В нашем аэропорту введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Причина — выкат за пределы взлетно-посадочной полосы борта госавиации», — сообщили в пресс-службе Кольцово.

В данный момент в работу введена вторая взлетно-посадочная полоса, а ряд прибывающих рейсов был направлен на дополнительные и запасные аэродромы.

До этого cамолет попытался сесть на недостроенную взлетно-посадочную полосу в Чечне.

В июне самолет авиакомпании UVT Aero CRJ-200 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Один из пассажиров рассказал «Газете.Ru», что борт резко развернуло во время посадки, экипаж попросил пассажиров оставаться на местах.

Ранее работу аэропорта в Германии приостановили из-за ежа.