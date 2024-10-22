Стало известно о возможных соучастниках в деле экс-заместителя главы Брянской области

Возможные соучастники могут быть в деле бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, который был арестован за взяточничество в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В материалах указано, что обвиняемый «может скрыться от предварительного следствия и суда, а также согласовать защитную позицию с возможными соучастниками».

До этого сообщалось, что Петроченко грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Если его признают виновным, суд может назначить экс-чиновнику наказание в виде лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового.

В сентябре 2024 года сотрудники ФСБ начали проверку в отношении экс-заместителя губернатора Брянской области. Как рассказал глава региона Александр Богомаз, инициатором соответствующего процесса выступил он сам.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали Петроченко, а 16 октября Басманный районный суд Москвы постановил поместить его в СИЗО. Бывшего чиновника арестовали на один месяц и 29 суток, то есть до 14 декабря текущего года. Изначально причина избрания ему такой меры пресечения не раскрывалась.

Ранее в Москве осудили бывшего следователя, получившего рекордную за всю историю страны взятку.