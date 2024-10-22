Россиянка отдала мошеннику 2,5 млн рублей, пытаясь стать соучредителем бизнеса

На Кубани женщина отдала мошеннику 2,5 млн рублей, пытаясь стать соучредителем бизнеса. Об этом сообщает УМВД России по городу Новороссийску.

По информации ведомства, женщина познакомилась с мужчиной, который предложил ей стать соучредителем совместного бизнеса. Для этих целей россиянка взяла кредит в банке и передала лжепредпринимателю 2,5 млн рублей.

Однако после передачи средств мужчина стал избегать встреч с ней, а затем вовсе перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские установили подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Предполагаемого злоумышленника заключили под стражу.

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