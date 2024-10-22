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Россиянка отдала мошеннику 2,5 млн рублей, пытаясь стать соучредителем бизнеса

На Кубани женщина потеряла 2,5 млн рублей, пытаясь стать соучредителем бизнеса

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Shutterstock

На Кубани женщина отдала мошеннику 2,5 млн рублей, пытаясь стать соучредителем бизнеса. Об этом сообщает УМВД России по городу Новороссийску.

По информации ведомства, женщина познакомилась с мужчиной, который предложил ей стать соучредителем совместного бизнеса. Для этих целей россиянка взяла кредит в банке и передала лжепредпринимателю 2,5 млн рублей.

Однако после передачи средств мужчина стал избегать встреч с ней, а затем вовсе перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские установили подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Предполагаемого злоумышленника заключили под стражу.

Ранее аферист с сайта знакомств выманил у подруг из интернета почти 1,5 млн рублей.

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