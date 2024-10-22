Пьяный иностранец затащил девушку в лесопарк в Подмосковье и изнасиловал

В Подмосковье гражданина Азербайджана задержали по подозрению в изнасиловании 21-летней девушки. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 21 октября неподалеку от деревни Дыдылдино. Пьяный иностранец напал на девушку и затащил ее в находившийся поблизости лесопарк — там он надругался над ней.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого мужчина с сайта знакомств изнасиловал девушку в Москве, затащив ее в подъезд жилого дома на Митинском переулке во время встречи. Подозреваемому планируют предъявить обвинение и ходатайствовать о заключении под стражу.

Ранее юноша изнасиловал спавшую в номере отеля в Греции девушку и извинился.