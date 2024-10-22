Российские военные уничтожили еще 4 ракеты в Курской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре ракеты и два беспилотника самолетного типа на территории Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей в случае обнаружения обломков не приближаться к опасным находкам и звонить по номеру 112. Также Смирнов поблагодарил военных за защиту границ.

22 октября губернатор сообщал об уничтожении четырех ракет и трех беспилотников в небе над Курской областью.

В ночь на 22 октября силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников над пятью регионами РФ. Военные уничтожили 11 дронов над Брянской областью, 3 — над Белгородской областью, 2 — над Курской областью и по одному над Тульской и Орловской областями.

Во вторник губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром в результате падения беспилотника на местное промышленное предприятие начался пожар. Никто не пострадал.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.