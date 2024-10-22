В Судане рассказали о реакции властей РФ на крушение Ил-76

Советник командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Аль-Баша Табик в беседе с РИА Новости рассказал о реакции властей России на информацию о крушении грузового самолета Ил-76.

«Российские власти с нами не связывались», — сказал Табик.

Ил-76 был сбит накануне повстанцами Судана. На его борту находились два россиянина. Предварительно, самолет помогал самим же мятежникам, но те перепутали борт с бомбардировщиком врагов. Один из членов экипажа — известный в свое время в авиационных кругах Виктор Гранов. Его называли безбашенным авантюристом, который «всех кидает», но при этом талантлив как пилот и умеет обаятельно «затуманить мозг». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По информации организации New Way Cargo Airlines, сбитый Ил-76 сняли с регистрации в Киргизии в январе 2024 года. Компания проработала с этим самолетом около 8 месяцев. 10 января собственник самолета заявил, что контракт закончился и он хотел бы расторгнуть договор.

Ранее в Судане обнаружили «черные ящики» сбитого Ил-76.