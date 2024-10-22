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Костромской подросток соврал о бомбе, чтобы отомстить брату

В Костроме задержали подростка за ложное сообщение о бомбе

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Global Look Press

Сотрудники полиции установили личность костромича, сделавшего заведомо ложное сообщение о взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Сообщение о взрывном устройстве в здании единой дежурно-диспетчерской службы поступило в конце сентября, на место были вызваны экстренные службы, опасных предметов найдено не было.

Личность сообщившего о бомбе в здании удалось установить, им оказался 16-летний житель областного центра. Он рассказал полицейским, что поссорился с братом, взял его телефон и планировал разблокировать и стереть память смартфона. Пароль подобрать не вышло, тогда юноша позвонил с его телефона на номер 112 с ложным сообщением.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, его родители будут обязаны компенсировать расходы экстренных служб.

До этого сообщалось, что во Владимирской области пенсионер грозился взорвать больницу и администрацию. Мужчина был уверен, что врачи неправильно лечат его сына-инвалида.

Ранее россиянин обиделся на приставов, пригрозил устроить пожар в суде и лишился свободы.

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