Россияне нашли замену Турции и массово скупают недвижимость в этой стране

По итогам сентября 2024 года спрос на недвижимость на Бали у россиян увеличился на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023 года. Об этом сообщили эксперты агентства Ageeva Real Estate «Ленте.ру»

По их мнению, граждан РФ привлекают комфортные условия проживания. Для россиян недвижимость на Бали — это не только возможность отдыхать в любое время года, но и получать стабильный доход от ее сдачи.

К числу наиболее популярных объектов у россиян относятся виллы. Туристы из РФ скупают крупные объекты с большим участком, бассейном и видами на океан. Лишь 25 процентов спроса приходится на квартиры.

20 октября эксперты Kalinka Ecosystem рассчитали доходность, которую может приносить инвестору стратегия флиппинга в разных локациях. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования. По оценке экспертов компании, доход от флиппинга на Бали составляет 30–50%.

Ранее эксперты назвали главные угрозы для застройщиков в 2024 году.