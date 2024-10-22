В Судане обнаружили «черные ящики» сбитого Ил-76

Силы быстрого реагирования Судана обнаружили «черные ящики» сбитого в понедельник самолета Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СБР.

Отмечается, что данные «черных ящиков» будут обнародованы после расшифровки.

22 октября сообщалось, что Ил-76 сняли с регистрации в Киргизии в январе 2024 года.

Грузовой Ил-76 был сбит накануне повстанцами Судана. На его борту находились два россиянина. Предварительно, самолет помогал самим же мятежникам, но те перепутали борт с бомбардировщиком врагов. Один из членов экипажа — известный в свое время в авиационных кругах Виктор Гранов. Его называли безбашенным авантюристом, который «всех кидает», но при этом талантлив как пилот и умеет обаятельно «затуманить мозг». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянин снял видео перед крушением Ил-76 в Судане.