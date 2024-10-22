Укравшей десять икон и два самовара россиянке грозит 10 лет колонии

В Архангельской области правоохранители закончили расследование уголовного дела о краже предметов особой культурной ценности. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Следствие установило, что хищением занималась 35-летняя жительница Северодвинска, ранее привлекавшаяся к ответственности за аналогичные преступления. В ноябре 2023 года злоумышленница забралась в три деревянных дома в деревне Тряпицыно, откуда забрала десять старинных икон и два самовара. После этого она сфотографировала награбленное и отправила снимки 33-летнему сообщнику, который в свою очередь переслал их заинтересованным в покупке антиквариата лицам.

Полицейские задержали подельников. Мужчина уже привлечен к ответственности за сбыт имущества, приобретенного преступным путем.

Похищенные предметы старины возвращены владельцам. Злоумышленница дожидается приговора суда под стражей, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее пенсионерка атаковала храм в Красном Селе и попыталась украсть церковные книги.