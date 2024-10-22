Операторы объяснили перебои связи в Казани, где проходит саммит БРИКС

В Казани наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на операторов сотовой связи.

Отмечается, что сложности наблюдаются с мобильным интернетом и звонками по технологии VoLTE. В пресс-службе «Мегафона» извинились и рекомендовали воспользоваться звонками через технологию VoWiFi.

Пресс-служба «ВымпелКом» сообщила, что перебои в связи происходят по не зависящим от оператора причинам.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что по всему городу не ловит сеть, есть перебои при простых звонках и использовании банкоматов, работает только WiFi. 21 октября операторы связи начали рассылать предупреждения, согласно которым «по независящим от них причинам» могут начаться проблемы с доступом.

Днем 22 октября мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в городе будет действовать ряд ограничений в дни саммита БРИКС. Метшин добавил, что жители Казани уже проинформированы об изменении работы общественного транспорта на время проведения саммита БРИКС. Кроме того, в школах в связи с саммитом перенесены осенние каникулы на время саммита, а студенты переведены на дистанционное обучение.

Во вторник в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения. Как ожидается, для участия в мероприятии в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подготовил подарки для иностранных лидеров на саммите БРИКС.