Названы имена пострадавших при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области

В результате жесткой посадки вертолета санитарной авиации в лесном массиве Нижегородской области пострадали четыре человека. Их имена назвал Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, причиной аварии стала техническая неисправность одного из двигателей. Несмотря на это, летчикам удалось посадить воздушную машину в густом лесу. На земле вертолет завалился на бок, лопасти сломаны.

Первыми к месту аварии прибыли проезжавшие мимо местные пожарные. Они убедились, что все живы и вызвали помощь.

SHOT публикует список получивших травмы при жесткой посадке. Это С. Мирасож (пациентка, травма бедра), И. Лавренов (врач, сотрясение мозга и травма ноги), Е. Федорова (фельдшер, ушиб грудной клетки) и В. Гусаров (старший пилот, закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, перелом бедра, ключицы, ушибленная рана уха). Второй пилот, Кукинов, не пострадал.

Перед этим об аварийной посадке вертолета санавиации сообщал Ростех. «На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию», — говорилось в сообщении.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет назвал причину крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.