Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы имена пострадавших при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области

SHOT: при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области пострадали 4 человека

close
Телеграм-канал «SHOT»

В результате жесткой посадки вертолета санитарной авиации в лесном массиве Нижегородской области пострадали четыре человека. Их имена назвал Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, причиной аварии стала техническая неисправность одного из двигателей. Несмотря на это, летчикам удалось посадить воздушную машину в густом лесу. На земле вертолет завалился на бок, лопасти сломаны.

Первыми к месту аварии прибыли проезжавшие мимо местные пожарные. Они убедились, что все живы и вызвали помощь.

SHOT публикует список получивших травмы при жесткой посадке. Это С. Мирасож (пациентка, травма бедра), И. Лавренов (врач, сотрясение мозга и травма ноги), Е. Федорова (фельдшер, ушиб грудной клетки) и В. Гусаров (старший пилот, закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, перелом бедра, ключицы, ушибленная рана уха). Второй пилот, Кукинов, не пострадал.

Перед этим об аварийной посадке вертолета санавиации сообщал Ростех. «На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию», — говорилось в сообщении.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет назвал причину крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами