Врач оценила, может ли микропластик проникать в новорожденных

Микропластиковые частицы действительно могут проникать в организм новорожденных детей, однако это никак нельзя исправить, потому что ситуация стала обыденностью. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-педиатр Лусине Чеботарева, комментируя исследование ученых из Университета Рутгерса (США).

«Я слышала о таких исследованиях про то, что даже в грудном молоке находятся частицы микропластика, но, к сожалению, это уже наша обыденность. <…> Пластик сейчас везде и повсюду. Поэтому я даже не знаю, возможно ли как-то снизить это воздействие на нас», — сказала эксперт.

По ее словам, для снижения содержания микропластика стоит отказаться от повторного использования одноразовой тары. Кормящим матерям Чеботарева посоветовала есть меньше сильно обработанных продуктов, потому что в них может содержаться больше пластика.

Ученые из Университета Рутгерса (США) до этого установили, что микроскопические частицы пластика способны проникать через плаценту беременных крыс и достигать органов плода. Исследователи призвали к обсуждению ужесточения регулирования использования токсичных пластиков.

Ранее микропластик нашли в выдыхаемом дельфинами воздухе.