Россиянину, обварившего подругу кипятком и пытавшемуся ее сжечь, изменили приговор

Верховный суд Республики Бурятия изменил приговор 30-летнему местному жителю, которого осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и выразившегося в неизгладимом обезображивании лица» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Зимой 2024 года осужденный во время распития спиртных напитков приревновал сожительницу и из мести вылил на нее сначала крутой кипяток, затем растворитель, после чего поджег ее. Женщина получила ожоги 45% поверхности тела. В суде было доказано, что преступление было совершено с особой жестокостью, а потерпевшая испытывала ужасные мучения.

Мужчину приговорили к семи годам в колонии строгого режима, однако государственный обвинитель не согласился с таким решением и просил пересмотреть его, указывая на то, что подсудимый уже ранее отбывал наказания за тяжкие преступления.

Верховный суд региона согласился с доводами обвинителя и направил осужденного в колонию особого режима.

Ранее россиянин пытался сжечь супругу и двух ее приятелей.