Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индийские авиакомпании получили десятки угроз о взрывах лайнеров

India Today: авиакомпании Индии получили 30 новых угроз о взрывах на борту лайнеров

close
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Индийские авиакомпании получили 30 новых угроз о взрывах на борту пассажирских самолетов за минувшие сутки, сообщает телеканал India Today.

Отмечается, что сообщения о минировании, которые впоследствии оказались ложными, получили авиакомпании Indigo, Vistara и Air India. Сообщения касались рейсов из Индии в Турцию и Саудовскую Аравию.

С прошлого понедельника, 14 октября, индийские авиакомпании получили в сумме более 120 подобных угроз.

До этого по Украине прокатилась волна сообщений о минировании зданий органов власти. Анонимные сообщения о минировании гражданских объектов поступили по всей Украине, в том числе в Киеве, Львове и Сумах. В разных регионах страны на электронную почту органов центральной власти, местного самоуправления и других объектов пришли письма с сообщениями о минировании зданий.

Ранее в Англии были подняты истребители после сообщения о бомбе на борту гражданского самолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами