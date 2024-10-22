Две ракеты ВСУ уничтожили над приграничным регионом России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью две ракеты и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил за работу бойцов ПВО, которые надежно защищают границы Российской Федерации.

В ночь на 22 октября силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников над пятью регионами РФ. Военные уничтожили 11 дронов над Брянской областью, 3 — над Белгородской областью, 2 — над Курской областью и по одному над Тульской и Орловской областями.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром 22 октября в результате падения беспилотника на местное промышленное предприятие начался пожар. Никто не пострадал.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.