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При обстреле Херсонской области пострадала женщина

Сальдо: женщина пострадала при обстреле Алешек Херсонской области

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Мирная жительница была контужена в результате обстрела Алешек Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В собственном доме была травмирована и контужена местная жительница 1972 года рождения», — написал он.

Пострадавшую доставили на лечение в Алешкинскую ЦРБ. По словам Сальдо, в Новой Каховке и Днепрянах были оборваны провода ЛЭП и перебиты распределительные газопроводы.

Губернатор добавил, что всего за сутки ВСУ выпустили по мирным жителям левобережья Херсонской области 75 боеприпасов.

22 октября Балицкий сообщил, что беспилотники ВСУ атакуют объекты инфраструктуры Энергодара. Балицкий сообщил, что в результате атаки противника на Энергодар, оборвалась жизнь одного из горожан. Кроме того, населенный пункт остался без электричества. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома.

Ранее сообщалось, что: Херсонская область предъявит Украине счет за нанесенный ущерб.

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