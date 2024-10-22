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В Екатеринбурге появились инструкции по поведению при обнаружении БПЛА

В автобусах Екатеринбурга появились инструкции по поведению при обнаружении БПЛА

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Ashley Chan/Global Look Press

В транспорте Екатеринбурга появились листовки с инструкцией на случай появления в небе дронов и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает E1.RU.

В городской мэрии подтвердили, что листовки с инструкциями официальные. Их развешивают в автобусах.

В памятке говорится, что при обнаружении дрона нужно сразу сообщить о нем в экстренные службы, позвонив по номеру 112. При обращении с заявкой необходимо будет назвать свое ФИО, а также адрес обнаружения беспилотника. Кроме того, важно рассказать о поведении дрона — летит он или завис в воздухе, издает ли какие-то звуки.

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют российские регионы при помощи беспилотников. Минувшей ночью российские военные за ночь сбили 18 беспилотников ВСУ над пятью регионами России.

Так, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром 22 октября в результате падения беспилотника на местное промышленное предприятие начался пожар. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Брянской области из-за атаки беспилотников повреждена кровля котельной.

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