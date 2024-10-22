Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина подал в суд на своих соседей из-за их громкого петуха

Oddity Central: во Франции мужчина подал в суд на соседей, живущих с громким петухом

close
Pixabay

Во Франции мужчина подал в суд на своих соседей из-за их громкого петуха, пишет Oddity Central.

Как рассказал истец, крики соседского петуха по кличке Рикко мешает ему спать и концентрироваться на своих делах. Мужчина попытался поговорить с владельцами птицы, но те ответили, что у них стоит система, которая минимизирует шум курятника.

Кроме того, хозяева Рикко уверяют, что другим соседям их петух не доставляет неудобств. По словам супругов, они живут в этом районе уже 25 лет и до сих пор не получили ни одной жалобы.

«Всем наоборот нравится, как он кукарекает», — уверяет пара.

Судебное решение по этому делу будет вынесено в начале 2025 года. В соцсетях уже началась кампания по поддержке Рикко, призывающая продолжать его «пение».

Ранее ученые выяснили, что курицы краснеют от злости и радости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами