Во Франции мужчина подал в суд на своих соседей из-за их громкого петуха, пишет Oddity Central.

Как рассказал истец, крики соседского петуха по кличке Рикко мешает ему спать и концентрироваться на своих делах. Мужчина попытался поговорить с владельцами птицы, но те ответили, что у них стоит система, которая минимизирует шум курятника.

Кроме того, хозяева Рикко уверяют, что другим соседям их петух не доставляет неудобств. По словам супругов, они живут в этом районе уже 25 лет и до сих пор не получили ни одной жалобы.

«Всем наоборот нравится, как он кукарекает», — уверяет пара.

Судебное решение по этому делу будет вынесено в начале 2025 года. В соцсетях уже началась кампания по поддержке Рикко, призывающая продолжать его «пение».

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