Москва приняла за лето рекордное число иностранных туристов

Минувшим летом Москва приняла рекордное за последние два года число иностранных туристов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Уточняется, что на долю столицы уже не первый год приходится половина бронирований от общего объема среди иностранцев.

Особой популярностью летом 2024 года Москва пользовалась у туристов из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии, Турции и Кувейта. Как уточнила управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова, росту спроса на поездки в столицу РФ среди зарубежных гостей способствует ряд факторов.

«Во-первых, это введение электронных виз в августе прошлого года для граждан 55 государств — оформление занимает всего несколько дней, и для туристической поездки такой визы вполне достаточно. Во-вторых, расширение полетной программы», — сказала она.

Ранее в АТОР рассказали, где россияне планируют отдыхать зимой. По данным ассоциации, Краснодарский край стал лидером по числу бронирований на предстоящий холодный сезон.

Доля продаж туров в регион составила 32%, что на 14% превосходит прошлогодний показатель. Вторым по популярности внутренним направлением у россиян стали Кавказские минеральные воды: на них пришлось 19% всех бронирований.

В список также вошли Подмосковье (10%) и Москва (9%). Топ-5 замыкает Санкт-Петербург с 8% бронирований.

Ранее сообщалось, что более трети россиян готовы переплатить за транспорт в турпоездке.