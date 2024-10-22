Житель Петербурга решил не обращаться в полицию после того, как на коляску с его дочерью выкинули мусор

Житель Санкт-Петербурга Александр рассказал «Газете.Ru», что его дочь, спавшая в коляске, чуть не пострадала из-за выброшенного из окна мусора — он упал в нескольких сантиметрах от них. Как говорит мужчина, пакет с отходами выкинул ребенок, теперь он хочет «пообщаться без негатива» с его родителями.

«В коляске спала моя дочь. Бросил ребенок. Не знаю пока [с какого этажа]. Удар был довольно сильным. После публикации в домовых чатах родители вышли со мной на связь и извинились. Поэтому решил в полицию не обращаться. [Возраст ребенка и мотивы] я узнаю после встречи с ним и его родителями на этой неделе. [Планируем] просто пообщаться. Без негатива или каких-то плохих намерений. Напомните родителям, что дети (именно их дети, а не чьи-то чужие) не всегда думают о последствиях своих поступков. Если вы думаете: «Мое-то чадо такого точно не сделает», то чадо в один момент может вас неприятно удивить, поломать жизнь себе и другим. Важно говорить с детьми о последствиях поступков. Важно научить ребенка ставить себя на место другого человека», — сказал Александр.

22 октября Telegram-канал Baza сообщил, что полиция Санкт-Петербурга разыскивает жильца ЖК «Эланд», выкинувшего пакет с мусором из окна многоэтажки на Привокзальной улице. На опубликованной записи с камеры наблюдения видно, что пакет упал в нескольких сантиметрах от коляски с младенцем.

Ранее подросток из Екатеринбурга получил травму позвоночника во время драки.