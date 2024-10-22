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Агрессивный пассажир выстрелил в водителя автобуса и покинул салон через окно

В Петербурге ищут пассажира автобуса, выстрелившего в водителя

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В Санкт-Петербурге полиция ищет агрессивного пассажира, который устроил дебош в автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел в 6 утра 22 октября в автобусе, следовавшем по улице Черкасова. Мужчина, который, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил в сторону кабины водителя из травматического пистолета. Что послужило поводом для проявления агрессии, не уточняется. На этом дебошир не остановился. Чтобы покинуть салон транспортного средства, он разбил два окна. После этого вышел на улицу и скрылся.

В результате случившегося никто не пострадал.

До этого в Челябинске женщина зашла в автобус с пистолетом и сделала водителю странное предложение, чем напугала пассажиров.

Ранее в Казани водитель автобуса врезался в столб, чтобы спасти выбежавшую на дорогу девочку.

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