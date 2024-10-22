Эксперт по недвижимости дала советы по покупке или продаже квартиры

Россиянам, которые хотят продать или купить квартиру, стоит обратиться к юристу, специализирующемуся на недвижимости, чтобы составить договор купли-продажи. Об этом Pravda.ru рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

По ее словам, для сопровождения процесса лучше всего найти риэлтора, который работает в связке с опытным юристом. Она отметила, что при самостоятельной продаже или покупке квартиры граждане могут столкнуться с трудностями.

В случае продажи квартиры, купленной в ипотеку, эксперт советует учесть дополнительные требования банка-кредитора.

«Если квартира в ипотеке, нужно понимать, ипотека какого банка. Потому что в зависимости от банка там разные схемы, чтобы ее закрыть. Поэтому нужно понимать, в каком банке», — заключила Перескокова.

Специалист по инвестициям в недвижимость, организатор флиппинга под ключ для инвесторов, основатель инвестагентства и «Бюро ремонтов Шах и Мат» Ксения Шахматова до этого рассказала «Газете.Ru» о флиппинге — инвестиционной стратегии, которая заключается в приобретении недвижимости с последующей быстрой продажей с целью получения прибыли. По ее словам, основные принципы такой деятельности — это умелый выбор локации и грамотный инвестиционный ремонт.

Ранее сообщалось, что каждая шестая квартира в продаже в Москве — премиальная.