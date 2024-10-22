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В Казани будут действовать ограничения в дни саммита БРИКС

Мэр Метшин: в Казани будет действовать ряд ограничений в дни саммита БРИКС

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Sergey Elagin/Global Look Press

В Казани будет действовать ряд ограничений в дни саммита БРИКС. Об этом рассказал РИА Новости мэр города Ильсур Метшин.

«Ограничение движения на три дня работы саммита вводится только на нескольких, преимущественно центральных улицах, где запланированы те или иные мероприятия», — сообщил он.

Метшин добавил, что жители Казани уже проинформированы об изменении работы общественного транспорта на время проведения саммита БРИКС.

Кроме того, в школах в связи с саммитом перенесены осенние каникулы на время саммита, а студенты переведены на дистанционное обучение.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Во вторник в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения. Как ожидается, для участия в мероприятии в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ ответили на вопрос о приеме новых членов в БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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