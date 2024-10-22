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Назван «суперпродукт», который обязательно должен быть в осеннем рационе

Нутрициолог Миллер: в осеннем рационе незаменима тыква

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Shutterstock/Oksana Mizina

В осенний рацион важно включить тыкву — это незаменимый в холодное время года продукт, богатый витамином А, поддерживающий иммунитет, здоровье глаз и кожи. Об этом в беседе с RT рассказал нутрициолог Николай Миллер.

В тыкве есть витамины группы В, необходимые нервной системе, и С — для иммунитета. Минералы, такие как калий и магний, поддерживают нормальное давление, укрепляют кости. Достаточное потребление калия снижает риск развития заболеваний сердца, инсульта. Главную ценность в тыкве для организма представляют антиоксиданты — например, каротиноиды. Они защищают организм от свободных радикалов.

«Это помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. Антиоксиданты в составе тыквы, такие как витамины C и E, благотворно влияют на здоровье кожи и цвет лица», — отметил врач.

Также, по его словам, тыква стимулирует выработку коллагена. Причем полезна не только мякоть, но и семена, богатые белками, жирами, триптофаном — это аминокислота, способствующая выработке серотонина.

Нутрициолог призвал россиян готовить тыквенные супы, пироги, каши. Важно уже сейчас активно есть ее, чтобы организм был готов к сезону холодов, и иммунная система справилась с нагрузкой, заключил Миллер.

Напомним, другие врачи также согласны, что тыква — это кладезь витаминов и полезных микроэлементов, способных улучшить здоровье. Это настоящий чемпион по содержанию витамина А, который важен для зрения, кожи и слизистых; витамина С, который укрепляет иммунитет и других витаминов. Тыква поддерживает пищеварение, иммунную защиту, тем самым помогает лучше справляться с сезонными «простудами».

Ранее врачи рассказали, какие продукты должны быть в рационе для здоровья глаз.

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