Россиянам рассказали, как мошенники обманывают граждан с квитанциями ЖКХ

Мошенники, которые присылают россиянам поддельные квитанции за услуги ЖКХ, создают свои QR-коды, переход по которым могут лишить граждан денег. Об этом kp.ru рассказал директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев.

По его словам, переход по таким QR-кодам также грозит потерей доступа к мобильным приложениям банков и личному кабинету на портале госуслуг. Он добавил, что мошенники также могут направлять своих жертв на загрузку вредоносных приложений, что также даст им доступ к личной информации и устройству.

«Переход по ссылке не является единственным шагом — мошенники часто требуют дополнительных действий, таких как ввод данных или подтверждение через SMS, что также служит способом получения доступа к информации», — уточнил Журавлев.

Накануне сообщалось, что злоумышленники стали рассылать жителям Московской области поддельные квитанции ЖКХ. Такие квитанции внешне напоминают настоящие. Однако переводимые жителями деньги поступают мошенникам. По словам руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и координатора платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой, в QR-коде на бланке может содержаться ссылка, при переходе по которой жертва загрузит вредоносное программное обеспечение с предоставлением удаленного доступа к приложениям банка и «Госуслуг».

Ранее россиянам на фоне действий мошенников рассказали, как отличить поддельную квитанцию ЖКХ.