За ликвидацию помощника депутата Алихаджиева предлагали многомиллионную сумму

Заказчик готов был заплатить 20 млн рублей за ликвидацию помощника депутата Государственной думы, бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя главка Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, в сентябре заказчик обратился к знакомому, с которым в прошлом отбывал наказание в колонии, и предложил за денежное вознаграждение в размере 20 млн рублей ликвидировать парламентария. Знакомый согласился. Заказчик передал предоплату в размере 500 тыс. рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию об Алихаджиеве.

При этом до нападения киллер месяц следил за своей жертвой.

Врадий добавила, что установить личность стрелка удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, выявлению и изъятию генетических следов нападавшего.

Покушение на Алихаджиева было совершено вечером 10 октября на территории его частного дома в подмосковной деревне Лапино. Злоумышленник дважды выстрелил в Алихаджиева и скрылся. Бывший чиновник был доставлен в больницу.

22 октября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемых в покушении на Алихаджиева.

Шерип Алихаджиев был соратником бывшего президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, работал главой администрации Шалинского района. Занимал должности первого заместителя председателя Государственного совета Чечни, а позднее заместителя председателя правительства Ингушетии.

Ранее в Кремле дали совет Рамзану Кадырову после его слов о готовящемся покушении.