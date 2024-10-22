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Россиянин решил выбросить мусор через окно и едва не травмировал младенца в коляске

В Ленобласти младенца в коляске едва не травмировал сброшенный пакет с мусором

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Ленобласти пакет с мусором упал рядом с коляской с младенцем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Мурино, в жилищном комплексе «Эланд». На кадрах с места инцидента заметно, как пакет быстро пикирует с высоты и приземляется рядом с коляской. Гулявший с ребенком человек сразу поднимается с места и перевозит коляску в другое место.

На данный момент полиция разыскивает владельца мусорного пакета.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», пакет бросал ребенок. Отец, сидевший на лавке рядом с коляской, отправил запись в местные чаты, после чего к нему обратились родители бросавшего. Они попросили прощения у петербуржца за произошедшее.

На данный момент неизвестно, специально местный житель сбросил пакет или нет. С какой высоты выкинули мусор, также не сообщается. Семьи уже запланировали встречу, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее женщина оставила младенца в мусорном баке.

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