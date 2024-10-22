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Песков сообщил, что Путин уже прибыл в Казань

Песков: Путин уже находится в Казани

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин работает в Казани, где 22 октября стартует саммит БРИКС. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент уже в Казани», — сказал он.

Песков добавил, что изменений в графике российского президента нет, у него «все по плану».

22 октября у президента начнется серия двусторонних встреч с участниками саммита БРИКС. Они продолжатся и в последующие два дня.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Во вторник в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения. Как ожидается, для участия в мероприятии в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко заявила, что саммит БРИКС в Казани определит ход истории.

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Саммит БРИКС в Казани
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