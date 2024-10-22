Жительницу ДНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Донецкой народной республики (ДНР) по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом пишет ТАСС, приводя данные регионального УФСБ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по ДНР задержана жительница Горловки, подозреваемая в шпионаже в пользу Украины», — уточнили в ведомстве.

Как утверждают в ФСБ, местная жительница собирала данные о дислокации российских войск и передавала их Украине. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

22 октября также сообщалось, что в Крыму задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, 51-летний мужчина сотрудничал с СБУ. Утверждается, что он установил контакт с украинскими спецслужбами через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal.

В сентябре в Крыму был задержан предполагаемый агент СБУ, который собирал данные про Крымский мост, работая монтером ж/д путей.

Ранее в ЛНР задержали женщину по делу о сотрудничестве с украинскими спецслужбами.