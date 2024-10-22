В Крыму местного жителя заподозрили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

В Крыму задержали мужчину по подозрению в агентурном сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как утверждает спецслужба, 51-летний местный житель сотрудничал с украинскими спецслужбами за денежное вознаграждение. Он установил контакт с СБУ через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal, добавили в ЦОС.

«В ходе очередного сеанса конспиративной связи украинский куратор дал подозреваемому задание извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов для их последующего использования агентурной сетью на территории полуострова», — говорится в сообщении.

ФСБ отмечает, что крымчанин получил координаты тайника, после чего извлек из него несколько сим-карт. Часть из них, согласно указаниям сотрудника СБУ, крымчанин перепрятал, а остальные хранил по месту своего жительства в Симферополе до получения последующих указаний, рассказали в спецслужбе.

До этого сотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Биробиджана, который, по их данным, собирал для Службы безопасности Украины информацию об объектах Минобороны РФ и собирался устроить поджог пункт отбора контрактников.

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