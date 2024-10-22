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Пропавших в Красноярском крае детей нашли в заброшенном доме

В Красноярском крае нашли двух детей, пропавших в Шарыпово

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Телеграм-канал »ГУ МВД России по Красноярскому краю»

Пропавших в Красноярском крае детей нашли. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Выяснилось, что дети преодолели 30 километров и оказались в селе Парная, в одном из заброшенных домов. Мальчик и девочка ранее жили в этом населенном пункте вместе с семьей, но переехали.

«Жизни и здоровью брата и сестры ничего не угрожает. Сейчас дети едут в отдел полиции», – поделились в ведомстве.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники МВД. Они выясняют, почему дети ушли из дома и каким образом они оказались так далеко от дома.

О пропаже детей 2013 и 2014 годов рождения стало известно утром. В полицию обратились две женщины. После этого на поиски вышли сотрудники личного состава полиции, поднятые по тревоге. Помимо работников МВД, на поиски ориентировали городские службы такси.

Чтобы найти брата и сестру, специалисты опросили людей из круга общения пропавших, осмотрели помещения в городе Шарыпово, где проживают дети. Предполагалось, что дети могли уехать в город Ужур.

Ранее пропавшая крымская школьница спустя 5 месяцев нашлась у любимого в другом регионе.

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