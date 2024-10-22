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В Екатеринбурге студентка взяла кредит под залог квартиры и отдала альфонсу 1,6 млн рублей

Ura.ru: в Екатеринбурге мужчина обманул студентку на 1,6 млн рублей

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Chebakalex7/Shutterstock/FOTODOM

Студентка из Екатеринбурга поверила молодому человеку и набрала ради него кредитов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

С мужчиной 23-летняя россиянка познакомилась в общей компании. Спустя какое-то время у них завязались отношения, но вскоре молодой человек попросил у девушки 200 тысяч рублей, которые пообещал отдать. Чтобы помочь возлюбленному, екатеринбурженка взяла заем.

Позже россиянин заявил о том, что им нужно расстаться, свое решение он мотивировал долгом в размере 850 тысяч, который у него якобы появился. Студентка не хотела прощаться с возлюбленным, поэтому под залог квартиры оформила кредит.

Помимо этого, девушка еще некоторое время снабжала мужчину деньгами. Всего молодому человеку она отдала 1,6 миллиона рублей.

«Когда поняла, что долг ей возвращать не собираются, студентка собрала вещи и рассталась с альфонсом», – сообщается в публикации.

Девушка обратилась в полицию. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Вину россиянин признал частично.

Ранее пенсионерка похитила у матери деньги из-за любви к мошеннику.

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