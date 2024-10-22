В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

Ограничения на прием и отправку самолетов в международном аэропорту Нижнего Новгорода Стригино сняты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

В период действия ограничений на запасной аэродром Шереметьево в Москве улетело одно воздушное судно, выполнявшее рейс в нижегородский аэропорт.

Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил представитель Росавиации.

Ограничения в воздушной гавани были введены в 06:45 (мск).

По данным SHOT, план «Ковер» был введен в воздушной гавани, предварительно, из-за угрозы атаки беспилотника.

До этого отправка и прием самолетов были приостановлены в международном аэропорту Казани.

Ранее три российских самолета получили сигналы об угрозе.