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Против полковника в отставке Квачкова могут возбудить дело за дискредитацию ВС РФ

ТАСС: экс-полковнику Квачкову грозит уголовное дело по статье о дискредитации ВС

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Павел Лисицын/РИА Новости

В отношении полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова могут возбудить уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник агентства заявил, что у следователей «есть все основания для возбуждения уголовного дела», этот вопрос рассматривается.

Если дело будет открыто, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В правоохранительных органах добавили, что если человек в течение года дважды привлекался к административной ответственности по статье о дискредитации армии РФ, то в отношении него можно возбудить уголовное дело.

Квачкова ранее дважды оштрафовали за критику военной операции. Вину он отрицает и заявляет, что посты не принадлежат ему, а цитаты были вырваны из контекста.

В августе Дорогомиловский суд Москвы назначил повторный административный надзор для 76-летнего полковника ГРУ в отставке. При этом на заседании он не присутствовал. По словам адвоката, у Квачкова было видение и он отправился в паломничество.

Ранее россиянина арестовали из-за обложки паспорта РФ с гербом Украины.

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