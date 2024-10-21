На Украине рассказали об «охоте» работодателей на мужчин старше 60 лет

Украинские работодатели «охотятся» на мужчин старше 60 лет, потому что они не могут быть мобилизованы, заявила директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова. Об этом сообщает Spiegel.

По ее словам, уровень рождаемости во время российско-украинского конфликта упал до менее одного ребенка на женщину. Это является рекордно низким показателем, отметила Либанова.

Она подчеркнула, что по завершении боевых действий прогнозируется рост рождаемости до 1,5 ребенка на женщину. Чтобы восстановить демографическую ситуацию в стране необходим приток мигрантов и улучшение качества жизни.

Аналитик также считает целесообразной идею повысить планку мобилизации до 30 лет, ведь молодые люди до этого возраста активнее рожают.

Также Либанова констатировала развал экономики Украины в ходе конфликта. Она напомнила, что, согласно данным Минэкономики, государству нужны 4,5 млн человек дополнительной рабочей силы, а сейчас многие предприятия были вынуждены закрыться.

Ранее правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 75%.