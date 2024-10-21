Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали об «охоте» работодателей на мужчин старше 60 лет

Spiegel: работодатели на Украине «охотятся» на мужчин старше 60 лет

close
Vadim Ghirda/AP

Украинские работодатели «охотятся» на мужчин старше 60 лет, потому что они не могут быть мобилизованы, заявила директор Института демографии и социальных исследований  Украины  Элла Либанова. Об этом сообщает Spiegel.

По ее словам, уровень рождаемости во время российско-украинского конфликта упал до менее одного ребенка на женщину. Это является рекордно низким показателем, отметила Либанова.

Она подчеркнула, что по завершении боевых действий прогнозируется рост рождаемости до 1,5 ребенка на женщину. Чтобы восстановить демографическую ситуацию в стране необходим приток мигрантов и улучшение качества жизни.

Аналитик также считает целесообразной идею повысить планку мобилизации до 30 лет, ведь молодые люди до этого возраста активнее рожают.

Также Либанова констатировала развал экономики Украины в ходе конфликта. Она напомнила, что, согласно данным Минэкономики, государству нужны 4,5 млн человек дополнительной рабочей силы, а сейчас многие предприятия были вынуждены закрыться.

Ранее правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 75%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами