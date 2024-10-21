Мужчина пожаловался, что крысы прогрызли стены в доме и питаются его одеждой

Мужчина из Уэльса рассказал, что крысы прогрызли стены у него в доме и теперь жуют его одежду, пишет Daily Star.

Гарет Коттрелл пожаловался, что проблема с крысами преследует его уже шесть лет и началась с момента переезда в новое муниципальное жилье. Несмотря на недавний ремонт, грызуны не отступили и прогрызли стены в доме. По словам валлийца, животные жуют и портят его вещи, оставляя после себя много грязи.

«Крысы съели почти всю мою одежду», — рассказывает он.

Гарет обвиняет своих соседей в игнорировании проблемы и утверждает, что без серьезного капитального ремонта крысы никуда не уйдут. В местной администрации признали, что ситуация с грызунами в районе становится критической. Чиновники сожалеют о сложившейся ситуации и предпримут меры для ее разрешения.

Ранее ученые обнаружили неожиданную «сверхспособность» у мышей и крыс.