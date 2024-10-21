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Врач назвала ключевой аспект при лечении ожирения

Врач Тананакина: для лечения ожирения важен комплексный подход

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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Лечение ожирения требует комплексного подхода, подразумевающего изменения в образе жизни и медицинские вмешательства. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Снижение калорийности рациона — ключевой аспект в лечении ожирения. Рекомендуется увеличить потребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка, ограничить потребление сахара, насыщенных жиров и переработанных продуктов, вести дневник питания для контроля за калорийностью», — перечислила специалист.

Кроме того, по ее словам, крайне важны физические нагрузки. Аэробной активности (например, быстрая ходьба) должно быть не менее 150 минут в неделю. Силовые тренировки следует проводить не реже двух раз в неделю, отметила Тананакина.

В случаях, когда изменения в образе жизни не приносят результатов, могут понадобиться и медицинские вмешательства. Это может быть медикаментозное или хирургическое лечение.

До этого Тананакина рассказала, как побороть сахарную зависимость. По ее словам, важно постепенно снижать потребление сладостей, использовать натуральные сахарозаменители вроде стевии и следить за сбалансированностью рациона, добавляя белок, клетчатку и здоровые жиры.

Ранее врач объяснила, кому не подходит безглютеновая диета.

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