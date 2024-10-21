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В поселке под Красноярском произошел крупный пожар

МЧС: в поселке под Красноярском загорелись два дома на площади 500 квадратов

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Depositphotos

В поселке Солонцы под Красноярском произошел крупный пожар на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, в населенном пункте горят два жилых дома, хозпостройки и автомобили. На месте работают 25 специалистов и семь единиц техники.

9 октября в Курагинском районе Красноярского края ребенок устроил пожар и не спасся. Инцидент произошел в частном доме многодетной семьи в селе Черемшанка. По предварительной информации, дети гуляли во дворе под присмотром отца. В какой-то момент пятилетний мальчик один зашел в дом. Из-за детской шалости с огнем, на втором этаже в одной из комнат произошло возгорание.

16 октября пожар произошел в ресторане, расположенном в Майминском районе республики Алтай.

Утром 14 октября сообщалось о пожаре на складе цеха по производству сэндвич-панелей в селе Капитоновка в Якутии. По данным МЧС, огонь распространился на площади 1,2 тыс. квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать к 6:00 мск.

Ранее четвероклассник из Волгоградской области случайно сжег дом и машину соседей.

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