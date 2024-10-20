Основная электростанция Кубы возобновила работу

Теплоэлектростанция Antonio Guiteras, из-за сбоя в работе которой на Кубе произошел энергетический кризис, возобновила свою работу. Об этом в Telegram-канале заявила пресс-служба министерства энергетики и горнорудной промышленности республики.

«Запущена электростанция Antonio Guiteras и сформирована электросистема между Матансасом (город в центральной части Кубы, где расположена станция. — прим. «Газета.Ru») и Ольгином (город на востоке страны, около 600 км от Гаваны. — «Газета.Ru»), — заявили в ведомстве.

Там отметили, что эта зона снабжена электричеством. Покрытие зависит от возможностей генерирования энергии, оно будет увеличиваться в течение 20 октября, добавили в министерстве.

18 октября министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что после непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьерреса на острове полностью прекращена подача электричества.

После этого посольство России на Кубе обратилось к гражданам РФ и попросило сохранять спокойствие в ситуации с энергокризисом на острове. В диппредставительстве уточнили, что в стране перебои с интернетом и мобильной связью, но оперативные службы делают все возможное для скорейшего возобновления подачи электроэнергии. Там посоветовали россиянам «по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею».

Ранее житель Кубы рассказал «Газете.Ru» о тотальном блэкауте на острове.