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Мужчина пошел гулять с собакой по крымскому лесу, но выйти из него не смог

В Крыму спасли мужчину, который пошел гулять с собакой по лесу и заблудился

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Телеграм-канал «ГУ МЧС России по Республике Крым»

В Крыму сотрудники МЧС спасли мужчину, который пошел гулять по лесу со своим псом и заблудился. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По информации министерства, инцидент произошел 19 октября неподалеку от села Скалистое Бахчисарайского района. Мужчина вместе со своей собакой пошел прогуляться по лесу, однако не смог из него выйти, когда на улице стемнело.

Сотрудники экстренных служб прочесали территорию и нашли заблудившегося мужчину и его питомца. Сообщается, что в поисковых мероприятиях были задействованы четыре спасателя и одна единица техники.

Отмечается, что в этом году в крымской горно-лесной местности спасли уже 103 человека. В МЧС напомнили, что зарегистрировать свой поход можно на сайте министерства.

До этого врач рассказала, как мог выжить застрявший в Охотском море турист. Дрейфовавший 67 дней в море мужчина остался цел благодаря грамотному распределению запаса провизии и доступу к рыбе.

Ранее пьяная туристка сорвалась с 15-метровой высоты и выжила.

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