Пензенец разбил дверь микрокредитной организации кирпичом и украл сейф с деньгами

В Пензе мужчина проник в помещение микрокредитной организации и похитил сейф с деньгами. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, сотрудница микрокредитной организации обратилась в полицию с заявлением о краже сейфа с деньгами. Она рассказала, что обнаружила пропажу, когда приехала в офис. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, которым оказался местный житель 1976 года рождения.

Позже в ходе допроса мужчина признался в содеянном. Он рассказал, как в темное время суток разбил стекло входной двери офиса кирпичом, проник внутрь и украл сейф, в котором находилось 90 тысяч рублей. Он также разбил камеру видеонаблюдения, чтобы остаться незамеченным, и покинул место преступления вместе с похищенным на такси.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее в Коми 15-летнюю девочку обвинили в краже более 700 тысяч рублей.