В Петербурге у антикафе, где непривитый минипиг укусил ребенка, не оказалось лицензии

У кафе в Петербурге, где непривитый от бешенства минипиг укусил четырехлетнего мальчика, не оказалось лицензии. Об этом со ссылкой на региональный Россельхознадзор сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, антикафе с минипигами не имеет лицензии на осуществление деятельности. Заведению вынесли предостережение о том, что нарушать обязательные требования недопустимо — оно не должно демонстрировать животных до получения необходимых документов.

До этого в антикафе на Лиговском проспекте пришел четырехлетний мальчик со своей бабушкой. Одно из животных проявило по отношению к ребенку агрессию, укусив его за палец левой руки — у малолетнего пошла кровь. Рану обработали на месте и замотали пластырем. Позже его мать выяснила, что содержащиеся там минипиги непривиты от бешенства — она отвезла сына в больницу.

Ранее омичка забрала трехлетнюю дочь из детсада и увидела укусы по всему телу ребенка.