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В Казани вор в балаклаве ограбил ювелирный магазин, угрожая продавцам ножом

В Казани задержали вора, ограбившего ювелирный магазин на 1,5 млн рублей

В Татарстане мужчина в балаклаве ворвался в ювелирный магазин, он угрожал продавцам холодным оружием и, разбив несколько витрин, скрылся. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию поступило сообщение о том, что в одном из ювелирных салонов на улице Декабристов неизвестный в балаклаве угрожал ножом и требовал передать ему украшения. Мужчина разбил витрину и похитил золотые изделия. Сумма причиненного ущерба составила около 1,5 млн рублей.

Следователи просмотрели записи камер видеонаблюдения и нашли на месте кражи отпечатки пальцев грабителя. 29-летнего подозреваемого задержали, когда он пытался сбыть награбленное, мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Свердловской области мужчина обокрал ювелирный магазин и неудачно бежал через окно, он увяз в репейнике и попался полицейским. Задержанный признался, что у него сломалась машина, а похищенные драгоценности он планировал сдать в ломбард. До сих пор мужчина не был судим, теперь в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярском крае ищут мужчину, ограбившего ювелирный магазин с молотком.

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