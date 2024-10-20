В Орловской области объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Внимание‼️ В Орловской области объявлена ракетная опасность!» — написал он.

Находящихся дома он призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Те, кто находится на улице, должны зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Утром 20 октября Клычков призвал жителей Орловской области не приближаться к обломкам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сбитых в регионе.

20 октября в министерстве обороны РФ рассказали, что за ночь в регионах страны сбили 110 украинских беспилотников.

В воздушном пространстве Курской области перехватили 43 дрона ВСУ, в Липецкой области — 27, а в Орловской области — 18. Еще восемь и семь летательных аппаратов уничтожили в небе над Нижегородской и Белгородской областями соответственно. В Брянской области ликвидировали шесть БПЛА, и еще один — в Московской области.

Ранее в Кремле заявили о наличии у российских военных изрядного опыта в борьбе с дронами.