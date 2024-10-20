В аэропорту Казани сняли ограничения на перелеты

В казанском аэропорту сняли ограничения на посадку и вылет самолетов. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

«В 9:30 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за период действия ограничений пять самолетов, летевших в Казань, сели на запасных аэродромах в Ульяновске, Чебоксарах и Самаре.

По данным Baza, утром 20 октября в аэропорту Казани вводили план «Ковер». В подобной ситуации пилотам и диспетчерам поступает приказ на немедленную посадку или вывод из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов и вертолетов.

Существует множество причин, по которым в воздушных гаванях могут ввести такой план. В том числе соответствующее решение принимает при ухудшении погодных условий или при появлении в небе воздушного судна другого государства без предварительного согласования.

Ранее сообщалось, что ночью над Россией сбили более 100 беспилотников.