Жителей Орловской области попросили не подходить к сбитым дронам

Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал местных жителей не приближаться к обломкам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сбитых в регионе. Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что за сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 дронов в небе над Орловской областью. При этом никто из граждан не пострадал, а на места возможного падения фрагментов беспилотников выехали сотрудники оперативных служб.

«Напоминаю — категорически запрещено приближаться к обломкам сбитых БПЛА — это крайне опасно! При их обнаружении необходимо сообщить о находке по телефону 112», — подчеркнул Клычков.

Кроме того, губернатор региона попросил не распространять в социальных сетях данные о полетах дронов и последствиях их атак. По его словам, публикация соответствующей информации в открытом доступе позволяет Вооруженным силам Украины (ВСУ) корректировать направление и точность новых ударов.

20 октября в министерстве обороны РФ рассказали, что за ночь в регионах страны сбили 110 украинских беспилотников.

В воздушном пространстве Курской области перехватили 43 дрона ВСУ, в Липецкой области — 27, а в Орловской области — 18. Еще восемь и семь летательных аппаратов уничтожили в небе над Нижегородской и Белгородской областями соответственно. В Брянской области ликвидировали шесть БПЛА, и еще один — в Московской области.

Ранее в Кремле заявили о наличии у российских военных изрядного опыта в борьбе с дронами.